У Франції за добу – 250 нових випадків коронавірусу, одужала 361 особа

У Франції з початку пандемії від COVID-19 вилікувалося 64 674 людей. За добу – 47 летальних випадків, але пандемія відступає і кількість нових захворювань значно менша за кількість одужань.

Такі дані станом на 23 травня повідомило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 144 806 випадків інфікування коронавірусом; 64 547 людей одужали та виписані з лікарень; 28 332 особи померло від COVID-19; 1 665 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, становила 361 та перевищила кількість нових інфікованих, яких було 250, а також кількість летальних випадків – 47.

Це засвідчує позитивну динаміку зменшення темпів поширення епідемії.

У Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

Усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволено вільне пересування.

Також дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.

У більшості регіонів значна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попередніми замовленнями через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Рішення про відкриття ресторанів і барів розглядатиметься на початку червня.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Офіційний Париж виступає за координацію дій на рівні Євросоюзу щодо відкриття зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони. Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 травня у світі з початку пандемії зафіксували 5 млн 407 тисяч 414 випадків коронавірусу. З них 2 млн 247 тисяч 963 людей одужали та 344 025 — померли.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est