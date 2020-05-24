Танкер із бензином прибув з Ірану до Венесуели

Перший з п'яти танкерів з бензином у неділю, 24 травня, прибув з Ірану до Венесуели.

Про це повідомляє DW.

Раніше міністр нафтової промисловості Венесуели Тарек Ель-Айссамі привітав швидке прибуття кораблів з Ірану. Державне венесуельське телебачення показало, як військовий корабель і літак готуються зустрічати танкери.

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П'ять танкерів перевозять з Ірану до Венесуели в цілому близько 1,5 млн барелів бензину. Відносно обох країн діють санкції США.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір перешкоджати доставленню пального до Венесуели та можуть ввести штрафні заходи проти екіпажів суден.