Танкер із бензином прибув з Ірану до Венесуели
Укрінформ
Перший з п'яти танкерів з бензином у неділю, 24 травня, прибув з Ірану до Венесуели.
Про це повідомляє DW.
Раніше міністр нафтової промисловості Венесуели Тарек Ель-Айссамі привітав швидке прибуття кораблів з Ірану. Державне венесуельське телебачення показало, як військовий корабель і літак готуються зустрічати танкери.
П'ять танкерів перевозять з Ірану до Венесуели в цілому близько 1,5 млн барелів бензину. Відносно обох країн діють санкції США.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір перешкоджати доставленню пального до Венесуели та можуть ввести штрафні заходи проти екіпажів суден.