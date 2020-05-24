РФ не вестиме зі Штатами перемовин щодо Угоди про відкрите небо — Рябков

Москва не підтримує вимогу Вашингтона щодо проведення нових переговорів щодо Угоди про відкрите небо.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає DW.

Він заявляє, що потреби у новій угоді немає, а нинішня "прекрасно працює і забезпечує європейську безпеку". За словами Рябкова, Москва вивчає різні варіанти відповіді на вихід Вашингтона з договору.

"Ми нині заглибилися в аналіз різних опцій... поспішати нам нікуди", — зазначив Рябков.

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Нагадаємо: 21 травня адміністрація Трампа заявила, що США виходять з Угоди про відкрите небо, яка дозволяє здійснювати мирні обльоти територіями її країн-учасниць для взаємного контролю над озброєннями.

Рішення пояснили тим, що Росія неодноразово порушувала Угоду, а ще тим, що супутникові знімки обходяться країні дешевше й швидше, ніж польоти авіації.

Міністерства закордонних справ Франції, Німеччини, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії та Швеції заявили, що жалкують про рішення США вийти з угоди, бо вона була корисною та успішною.