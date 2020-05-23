У Білорусі нарахували вже понад 35 тисяч випадків COVID-19

Упродовж останньої доби у Білорусі зафіксували 941 випадок коронавірусної хвороби, їх загальна кількість зросла до 35 244.

Про це повідомляє Tut.by

"У Білорусі, станом на 23 травня, підтверджено 35 тисяч 244 випадки COVID-19. Приріст за добу склав 941", - повідомили у МОЗ Білорусі.

Як повідомляє МОЗ, в країні станом на 23 травня одужали та виписані з лікарень 13 тисяч 528 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (+695 упродовж останньої доби). В країні проведено 434 тисячі 618 тестів на коронавірус.

За весь період поширення епідемії на території країни померли 194 пацієнти, четверо з них - упродовж останньої доби.

Фото: Tut.by