У Білорусі нарахували вже понад 35 тисяч випадків COVID-19
Укрінформ
Упродовж останньої доби у Білорусі зафіксували 941 випадок коронавірусної хвороби, їх загальна кількість зросла до 35 244.
Про це повідомляє Tut.by
"У Білорусі, станом на 23 травня, підтверджено 35 тисяч 244 випадки COVID-19. Приріст за добу склав 941", - повідомили у МОЗ Білорусі.
Як повідомляє МОЗ, в країні станом на 23 травня одужали та виписані з лікарень 13 тисяч 528 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (+695 упродовж останньої доби). В країні проведено 434 тисячі 618 тестів на коронавірус.
За весь період поширення епідемії на території країни померли 194 пацієнти, четверо з них - упродовж останньої доби.
Фото: Tut.by