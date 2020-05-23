Кількість загиблих в авіакатастрофі у Пакистані зросла до 97

Кількість загиблих у катастрофі літака Pakistan International Airlines у Пакистані збільшилася до 97 осіб.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"Щонайменше 97 осіб загинули, а двоє вижили, після того, як літак зазнав аварії у місті Карачі на півдні Пакистану", - повідомили пакистанські військові у суботу, 23 травня.

Місцева влада заявила, що всі загиблі були пасажирами літака, але внаслідок аварії постраждали кілька мешканців будинків.

Двоє людей, серед яких відомий банкір Зафар Масуд, вижили в аварії. Лікарі кажуть, що їхній стан стабільний

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Як повідомляв Укрінформ, 22 травня пасажирський літак Airbus 320 Пакистанських міжнародних авіаліній, що прямував за маршрутом Лахор — Карачі, зазнав аварії біля міжнародного летовища Джина у місті Карачі.

Літак впав на житлові будинки, унаслідок чого зруйновані щонайменше п'ять-шість із них.

Фото: АА