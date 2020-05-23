Канада за час пандемії евакуювала з-за кордону майже 40 тисяч своїх громадян

Від початку пандемії близько 40 тисяч канадців повернулися додому з-за кордону за логістичного сприяння держави.

Про це із посиланням на дані уряду Канади повідомляє CBC News.

“До кінця тижня кількість репатрійованих з сотні країн 356 рейсами досягне 40 тисяч людей”, - йдеться у публікації.

Зазначається, що успішно евакуювати вдалося близько 90% канадців, які звернулися до уряду по допомогу.

Парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Роб Оліфант зазначив, що довелося вести перемовини із великою кількістю держав та компаній, залучених у транспортуванні людей.

За його словами, найскладнішою з точки зору репатріації країною для Канади була Індія, звідки довелося вивозити понад 12 тисяч людей.

Оліфант додав, що на піку кризи отримував щодня до 1800 електронних листів з інформацією про подорожувальників, які потребують допомоги. Зараз кількість листів впала до близько 200.

Утім, попри всі зусилля влади, ще чимало канадців залишається за кордоном.

“Ми говоримо людям: вам доведеться залишатися тут деякий час, ми допоможемо вам перебути, поки не відновляться комерційні польоти, поки обмеження не будуть скасовані й пересування не полегшиться”, - зауважив Оліфант.

Як повідомлялося, у березні Канада закрила кордони для більшості подорожувальників, окрім своїх громадян й постійних мешканців, а також деяких категорій важливих робітників та студентів.

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було підтверджено понад 81 тисячі випадків COVID-19, померло 6180 людей.