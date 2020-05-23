Китай збільшить оборонний бюджет на 6,6%

У нинішньому фінансовому році Китай виділить на національну оборону на 6,6% більше коштів, ніж у минулому.

Про це йдеться у проєкті державного бюджету КНР, пише Xinhua.

“У 2020 році Китай продовжить скорочувати зростання оборонного бюджету до рівня 6,6%. Оборонний бюджет вже п’ятий рік поспіль демонструє одноцифрове зростання. Це — найнижче зростання протягом останніх кількох років”, - повідомляє Xinhua.

Уточнюється, що цьогорічний оборонний бюджет КНР складе близько 1,27 трильйона юанів (приблизно $179 мільярдів).

“Загальні витрати Китаю на оборону у 2019 році досягли лише чверті витрат США — держави із найвищими видатками на оборону. У перерахунку на душу населення, китайські витрати складали лише одну сімнадцяту американських”, - йдеться у матеріалі.

Речник оборонного відомства КНР Жанг Єсуй запевнив, що Китай “не має прихованих військових витрат” та відкрито повідомляє про видатки на оборону.

“Витрати на оборону Китаю вже багато років знаходяться на рівні близько 1,3% від ВВП, що значно нижче за середньосвітовий показник у 2,6%”, - зауважує Xinhua.

Єсуй наголосив, що “Китай втілює національну оборонну політику, що є захисною за своєю природою”.