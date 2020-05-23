Другий тур місцевих виборів у Франції може відбутися наприкінці червня

Другий тур муніципальних виборів у Франції попередньо призначений на 28 червня, однак усе залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Едуар Філіп за результатами консультацій із мерами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як і всі рішення, ухвалені у контексті виходу з карантину, дата проведення другого туру муніципальних виборів - 28 червня - може бути переглянута", - заявив глава французького уряду.

Він додав, що, згідно з рекомендаціями Наукової ради (дорадчого органу при уряді щодо боротьби з пандемією), рішення про дату проведення другого туру може бути додатково обговорене за два тижні.

Як повідомлялося, у Франції перший тур місцевих виборів відбувся 15 березня. Через пандемію коронавірусу другий тур було відкладено.

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З 35 тисяч французьких міст та сіл, у близько 30 тисячах мери були обрані у першому турі. Але головні великі міста, включаючи Париж, Ліон і Марсель, оберуть міських голів за результатами другого туру.