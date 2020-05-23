У авіакатастрофі в Пакистані вижили троє пасажирів

Влада Пакистану повідомила, що під час катастрофи Airbus A320 в місті Карачі загинули щонайменше 76 осіб, троє пасажирів вижили.

Кількість загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою, повідомляє ARY News.

Загалом на борту літака перебував 91 пасажир і вісім членів екіпажу.

Поки невідомо, скільки людей постраждали на землі: внаслідок падіння літака були зруйновані щонайменше п’ять будинків. Пошукові роботи тривають. За даними влади, вони можуть тривати до трьох днів.

Un avión de pasajeros se estrella en un barrio residencial de Karachi, en Pakistán https://t.co/oMVq5vTqhV pic.twitter.com/uhoeS3khPj — TodaNoticia (@TodaNoticia) May 22, 2020

Головний міністр пакистанської провінції Сінд Мурад Алі розпорядився надати потерпілим житло і всі необхідні речі.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що «шокований і засмучений» трагедією, і пообіцяв негайне розслідування.

Нагадаємо: 22 травня пасажирський літак Airbus 320 Пакистанських міжнародних авіаліній, що слідував по маршруту Лахор — Карачі, зазнав аварії біля міжнародного аеропорту Джина в Карачі.

Літак впав на житлові будинки, в результаті чого зруйновано щонайменше п’ять-шість будинків.

Раніше пакистанське видання Dawn повідомляло, що у МОЗ пакистанської провінції Сінд підтвердили інформацію про загибель 66 осіб у результаті цієї авіатрощі.

Фото: ЕРА