Оттава скасувала усі літні фестивалі через COVID-19

Через пандемію COVID-19 в столиці Оттави вперше цього року не відбудеться жодного літнього фестиваля.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав мер Оттави Джим Уотсон.

“Ґрунтуючись на рекомендаціях департаменту охорони здоров’я Оттави, місто до 31 серпня продовжує заборону на проведення усіх спеціальних заходів та культурних програм”, - заявив Уотсон.

Він наголосив, що “ми мусимо залишатися пильними та зосереджуватися на здоров’ї та безпеці усіх”.

Зазначимо, що під заборону потрапили усі заходи в Оттаві, у яких очікується участь понад 500 людей. Менш масштабні події не потребують спеціального дозволу від міста, але все одно мусять дотримуватися вимог провінційного уряду, який нині забороняє збиратися групами у понад 5 осіб.

Додамо, що рішення влади Оттави призведе й до скасування українського фестивалю, який п’ять років поспіль проходив у липні в столиці Канади.