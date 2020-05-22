Трамп закликав відкрити для вірян церкви, мечеті й синагоги

Президент США Дональд Трамп назвав релігійні установи такими, що надають життєво необхідні послуги, що означає необхідність поновлення ними роботи у період пандемії.

Про це він сказав під час короткого виступу в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я визначаю релігійні установи – церкви, синагоги й мечеті – як критично важливі місця, які надають життєво необхідні послуги",- заявив глава Білого дому.

Це означає, що губернатори американських штатів мають дозволити відвідування громадянами цих установ у період пандемії.

Трамп заявив, що окремі губернатори вважають критично важливими "магазини алкогольних напоїв та клініки, де роблять аборти". Утім, за його словами, виключати з цієї категорії релігійні установи неправильно.

"Тож я виправляю цю несправедливість, визначивши релігійні установи як критично важливі. Я закликаю губернаторів дозволити зараз відкривати церкви та релігійні місця. Якщо виникатимуть якісь питання, їм доведеться зателефонувати мені, однак ці звернення для них будуть безуспішними", - заявив Трамп.

Президент США останнім часом виступає за відновлення економіки країни, яка, на його думку, має працювати навіть за умов загрози другої хвилі захворювання на COVID-19 у США.

Фото: The White House