У Британії знову зростає кількість нових випадків COVID-19

У Великій Британії зросла кількість нових випадків коронавірусу після того, як декілька днів поспіль рівень захворюваності був стабільним.

Про це свідчать дані Департаменту охорони здоров’я і соціального захисту.

Згідно зі статистикою, за останню добу в країні зареєстровано 3287 нових випадків зараження, тоді як останні кілька днів поспіль цей показник тримався на рівні приблизно 2600 випадків.

Всього ж із початку епідемії у Британії коронавірусом заразилися 254 195 осіб.

Зберігається й досить високий рівень смертності серед інфікованих: протягом останньої доби підтверджено 351 летальний випадок, тоді як напередодні повідомлялося про 338. Загальна ж кількість померлих становить 36 393.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 250 203, з них 336 421 летальніий, одужало 2 119 688 людей.