У Польщі хочуть дозволити весілля

У Польщі в рамках четвертого етапу послаблення карантинного режиму планують дозволити проведення весіль до 50 осіб.

Про це заявив у п’ятницю заступник глави МОЗ Польщі Януш Цєшинський, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Міністерство охорони здоров’я рекомендує дати згоду на організацію весіль до 50 учасників", - заявив Цєшинський.

Він додав, що ліміт не стосуватиметься осіб з обслуговуючого персоналу.

Заступник глави МОЗ зазначив, що міністерство пропонуватиме уряду дозволити весілля з певними обмеженнями, оскільки епідеміологічна ситуація у країні покращується.

Він повідомив, що рішення з цього приводу у найближчі дні оголосить глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Як інформувалося, станом на 22 травня кількість осіб, які захворіли на COVID-19 у Польщі, зросла до 20 379, з яких 973 особи померли, а 8731 людина вилікувалася. За останню добу у Польщі підтверджено 396 нових випадків зараження, 8 осіб померли.

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З 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.