У КНДР визнали, що їхні лідери не можуть змінювати час і простір

Північнокорейські офіційні ЗМІ зруйнували давню традицію містифікації лідерів режиму, визнавши, що їхні вожді не вміють змінювати час і простір.

Про це повідомляє Telegraph.

«Офіційна газета Північної Кореї заперечує, що лідери режиму можуть чарівним чином викривляти час і простір», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цьому тижні газета «Нодон сінмун» розвіяла міф про те, що сім'я Кім є майстром чукджібопа - методу викривлення простору і подорожей на великі відстані за короткий період часу.

«У реальних умовах людина не може раптово зникнути і знову з'явитися, звернувши простір», - написав центральний друкований орган правлячої Трудової партії Кореї.

Чукджібоп - це один з міфів, який Північна Корея використовувала для обожнювання своїх лідерів.

За словами одного з чиновників міністерства об'єднання Південної Кореї, тенденція демістифікації нинішнього режиму КНДР «заслуговує на увагу».

Оскільки Кім Чен Ин не зміг дійти згоди на другому саміті з президентом США Дональдом Трампом в Ханої минулого року, він зосередився на тому, щоб показати себе більше з «людської» сторони.

«Абсолютна вірність виникне, коли вони (народ - ред.) зачаровані лідером як людиною і товаришем», - сказав голова КНДР ще в березні після невдалого саміту.

Як повідомляв Укрінформ, лідер КНДР Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 1 травня. Раніше він також не був на людях протягом 20 днів, через що в ЗМІ почали з'являтися повідомлення про його хворобу і навіть смерть.