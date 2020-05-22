У Бельгії вже 56,5 тисячі випадків коронавірусу, за добу – 276 хворих

Протягом минулої доби у Бельгії спостерігалася тенденція до зменшення показників захворюваності на COVID-19, хоча загальна кількість інфікованих перевищила 56,5 тисячі.

Про це у п’ятницю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Ще 56 пацієнтів з COVID-19 були госпіталізовані (на 15 менше, ніж вчора), у той же час 71 особа отримала дозвіл повернутися додому. Загальна кількість пацієнтів, що перебувають у лікарнях Бельгії з цим діагнозом, становить 1415, з них 268 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Кількість нових випадків інфікування за добу дещо зросла – 276 людей, що на 24 більше, ніж учора», - йдеться у публікації.

Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом у Бельгії зросла до 56 511-ти.

За минулу добу в Бельгії померло ще 26 осіб, що довело загальну кількість жертв COVID-19 з початку пандемії до 9 212 людей.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 220 599, з них 335 162 летальні, одужала 2 097 281 особа.

Фото з сайту vrt.be