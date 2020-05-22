Кількість інфікованих коронавірусом у Франції перевищила 144 тисячі

У Франції кількість інфікованих коронавірусом перевищила 144 тисячі, але епідемія значно сповільнилася.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Від початку пандемії у Франції зафіксовано 144 163 випадки зараження коронавірусом; 28 215 людей померло від COVID-19; 1 745 пацієнтів залишаються в реанімації у тяжкому стані; 63 858 осіб виписано з лікарень після одужання.

За попередню добу одужали 530 інфікованих, виявлено 318 нових хворих, померло 58 людей.

Це засвідчує позитивну динаміку зменшення темпів поширення епідемії.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня реалізується національна стратегія виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадяни можуть вільно пересуватися. Дозволено відвідування 290 пляжів, озер та інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисних масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У більшості регіонів мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Релігійні церемонії можуть бути дозволені на початку червня.

Рішення про відкриття ресторанів і барів також розглядатиметься у червні.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі сягнула 5 207 911, з них 334 848 летальних, одужало 2 092 179 осіб.