У Південній Кореї кількість заражених COVID-19 у нічних клубах зросла до 215

Кількість заражених коронавірусом після відкриття нічних клубів, що призвело до нового спалаху хвороби у Південній Кореї, зросла до 215-ти.

Про це повідомляє Yonhap.

«За даними органів охорони здоров'я, кількість випадків, пов'язаних з нічними клубами і барами в районі Сеула Ітевоні, сягнула 215-ти після того, як за останні 12 годин додалися ще вісім випадків», - йдеться у повідомленні.

Деякі з останніх випадків, пов’язаних із клубами, були відслідковані до ресторану в місті Пучхон, що неподалік від Сеула.

Органи охорони здоров’я закликали людей, що відвідали цей ресторан 9, 10 і 17 травня, пройти тест на коронавірус.

Влада зібрала дані, щоб відстежити, хто міг перебувати в цьому районі у досліджуваний період. З’ясувалося, що у цьому закладі на вечірці з нагоди першого дня народження дитини був заражений фотограф, що відвідав один із караоке-клубів у місті Інчхон.

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Як повідомляв Укрінформ, спалах інфекції стався після того, як 29-річний чоловік із коронавірусом 1-2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітевон.

Після цього влада країни ухвалила рішення терміново закрити розважальні заклади.

Згідно з останніми даними, в Південній Кореї підтверджено понад 11 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, 264 пацієнти з діагнозом COVID-19 померли.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 207 911, з них 334 848 летальних, одужали 2 092 179 осіб.

Фото: UPI