Коронавірусом у Росії заразилися вже понад 325 тисяч осіб

У Росії за минулу добу зафіксували 8 878 нових випадків COVID-19, а загалом у країні 325 985 інфікованих.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з цими даними, найбільшу кількість хворих за добу зареєстрували в Москві (2988 осіб), далі йдуть Московська область (824) і Петербург (389).

За добу в країні померло 149 осіб з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" - рекордна кількість з моменту початку епідемії. Загалом у Росії померли 3244 людини з коронавірусом.

З моменту початку поширення коронавірусу в Росії одужали 99 590 осіб, які хворіли на COVID-19 (в тому числі 7140 за минулу добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 207 911, з них 334 848 летальних, одужали 2 092 179 осіб.