В Ірані на COVID-19 захворіли понад 10 тисяч медиків

В Ірані коронавірус COVID-19 діагностували у більш ніж 10 тисяч медиків.

Про це повідомляє АР.

«Коронавірусом заразилися понад 10 тис. медичних працівників у важко постраждалому Ірані… Службовці охорони здоров’я в знищеному війною Ємені та секторі Газа висловлюють високу стурбованість щодо нових спалахів», - йдеться у повідомленні.

У звітах на початку тижня кількість заражених медиків становила лише 800 осіб, понад 100 медпрацівників померли.

Зазначається, що в Ірані зафіксовано понад 129 тис. випадків захворювання, і близько 7,5 тис. смертей.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії протягом останнього місяця коронавірусом COVID-19 заразилися понад 9,4 тис. медичних працівників.