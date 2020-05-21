У Молдові депутат захворів на COVID-19, протестують весь парламент

У депутата парламенту Молдови від Демпартії Євгена Нікіфорчука і його дружини виявили коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє NewsMaker.

«Голова фракції Демпартії Дмитро Дьяков на засіданні парламенту повідомив, що депутат від ДПМ Євген Нікіфорчук і його дружина заразилися COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Дьяков також розповів, що депутати контактували з Нікіфорчуком на засіданні фракції, на якому були присутні й 5 членів уряду.

У свою чергу спікер парламенту Зінаїда Гречана запропонувала протестувати на коронавірус усіх депутатів парламенту і співробітників секретаріату парламенту.

Депутати оплатять тести самі.

У Молдові загалом зареєстровано 6 553 випадки коронавірусу. 2 953 особи одужали, померли 228.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужали, 329 732 - померли.

Фото: point.md