У Молдові депутат захворів на COVID-19, протестують весь парламент
Про це повідомляє NewsMaker.
«Голова фракції Демпартії Дмитро Дьяков на засіданні парламенту повідомив, що депутат від ДПМ Євген Нікіфорчук і його дружина заразилися COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Дьяков також розповів, що депутати контактували з Нікіфорчуком на засіданні фракції, на якому були присутні й 5 членів уряду.
У свою чергу спікер парламенту Зінаїда Гречана запропонувала протестувати на коронавірус усіх депутатів парламенту і співробітників секретаріату парламенту.
Депутати оплатять тести самі.
У Молдові загалом зареєстровано 6 553 випадки коронавірусу. 2 953 особи одужали, померли 228.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужали, 329 732 - померли.
Фото: point.md