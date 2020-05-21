У Канаді від COVID-19 померли понад шість тисяч осіб
Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.
Так, станом на вечір четверга, 21 травня, COVID-19 забрав життя 6062 жителів Канади.
Інфікування вірусом підтвердили у 80 544 осіб, а тест на коронавірус здали 1 369734 канадців, тобто понад 94% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить близько 7,5%.
Понад 50% від загальної кількості інфікованих проживають у провінції Квебек, з них понад 22 тис. у Монреалі - найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19. У місті від коронавірусу померли 2367 осіб, тобто близько 40% від усіх летальних випадків Канади.
Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Останніми тижнями більшість провінцій поступово послаблюють обмежувальні заходи.
У сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 1,58 млн хворих й зареєстрували понад 93 тис. смертей. Аби вберегтися від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила кордони для більшості подорожувальників.