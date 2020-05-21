Промвиробництво у Польщі через COVID-19 впало майже на 25%

Промислове виробництво у Польщі у квітні у зв’язку з епідемією коронавірусу знизилося на 25,5% у порівнянні з березнем, і на 24,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує у четвер Головне статистичне управління (GUS) Польщі, повідомляє Puls Biznesu.

Як підкреслює видання, експерти передбачали "чорний сценарій", але ніхто не оцінював, що падіння буде настільки значним. За попередніми оцінками польських експертів, промвиробництво у квітні мало знизитися на 11,2% у порівнянні з березнем і на 10% у порівнянні з квітнем 2019 року.

Головною причиною різкого падіння промвиробництва є введення обмежень у Польщі у зв’язку з коронавірусом, що призвело до гальмування багатьох секторів економіки.

Падіння рівня промвиробництва зафіксовано в 30-ти з 34-х секторів економіки Польщі. Зокрема, в автомобілебудуванні це падіння сягнуло 78,9%, машинобудуванні – 34%, нафтопереробній промисловості –23,2%, металургії – 20%.

Водночас зростання промвиробництва стосувалося чотирьох секторів польської економіки, зокрема фармацевтичної галузі – на 14,8%.

Як відомо, у Польщі в середині березня введено обмеження на пересування і функціонування багатьох сфер життя та економіки у зв'язку COVID-19. Останнім часом запроваджено значні послаблення у карантинних заходах.

Станом на 21 травня кількість хворих на коронавірус у Польщі зросла до 19 983-х, з яких 965 людей померли, а 8452 – вилікувалися.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 105 902, з них 330 003 летальних, одужали 2 035 445 осіб.