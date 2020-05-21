У Нідерландах - вже 44,7 тисячі хворих на COVID-19

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) становить 44 700 особи.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів(RIVM).

“Наразі у Нідерландах підтверджено 44 700 пацієнтів із COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Приріст за минулі 24 години становить +253 особи.

Зазначається, що від коронавірусу померли ще 27 осіб, Загалом уже 5 775 осіб померли від COVID-19.

У світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 особи. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня поновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 осіб, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.