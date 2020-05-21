У Бельгії за добу – 252 нових випадків коронавірусу

Протягом доби у Бельгії виявлено 252 нових випадки захворювання на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих у цій країні до 56 235 осіб.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії наводить бельгійське видання "The Brussels Times".

"Серед нових інфікованих 175 проживають у Фландрії, 56 – у Валлонії, 21 – в Брюсселі. За добу з хворобою госпіталізовані 71 людина, 141 – виписані з лікарень після одужання. Загальна кількість пацієнтів, які зараз перебувають у лікарнях з діагнозом коронавірусу, складає 1 448 осіб, з них 277 – у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

Протягом минулих 24 годин від COVID-19 в Бельгії померли 48 людей, що довело загальну кількість жертв коронавірусу в цій країні з початку пандемії до 9 186.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 105 902, з них 330 003 летальних, одужали 2 035 445 осіб.

Фото: Belga