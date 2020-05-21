У Росії на COVID-19 захворіли понад дев’ять тисяч медиків за місяць – АР

У Росії протягом останнього місяця коронавірусом COVID-19 заразилися понад 9,4 тис. медичних працівників.

Про це повідомляє АР.

"Згідно з офіційними заявами та новинами у більш ніж 70 регіонах Росії щонайменше 9 479 медичних працівників заразилися вірусом за останній місяць, а понад 70 померли", - йдеться у повідомленні.

Самі медики вважають, що ця кількість може бути більшою, оскільки у "Списку пам'яті", куди самі лікарі можуть вносити інформацію про померлих колег, на даний момент вказано 254 імені. Також, за деякими даними, лише в лікарні в підмосковному Реутові заражені щонайменше 40 медпрацівників.

Лікар Ірина Васькяніна, яка очолює відділення з переливання крові, розповіла агентству, що після того, як вона поскаржилася на умови праці своєму безпосередньому керівникові, правоохоронним органам і навіть президенту Володимиру Путіну, на її адресу посипалися образи та погрози з боку керівництва лікарні.

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на портал "Медіазона", смертність від коронавірусної інфекції серед медичного персоналу в Росії в 16 разів вища, ніж в інших країнах з подібними масштабами епідемії.

За оцінками видання, частка медиків у загальній кількості смертей від коронавірусної інфекції у РФ - майже 7%. Для порівняння, в Італії цей показник становить 0,65%, у США - 0,48%, в Ірані - 1,59%.

За даними Worldomter, станом на 21 травня в Росії кількість інфікованих коронавірусом сягнула 317 554 (+8,849 осіб за сьогодні), померли більше 3 тисяч осіб.

У світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 осіб. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.