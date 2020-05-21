Цукерберг вважає, що РФ продовжить поширювати фейки у Facebook задля впливу на вибори

Компанія Facebook прогнозує, що уряди інших країн, зокрема Росії, і надалі намагатимуться використовували соцмережу для втручання у вибори інших країн.

Про це заявив засновник і голова компанії Марк Цукерберг, передає Daily Mail.

"Ми не хочемо, щоб інші уряди намагалися втручатися у вибори, незважаючи на те, наскільки це може бути ефективним методом. Я бачу це своєю роботою - працювати з усіма, аби запобігти реалізації цього в житті", - сказав він в інтерв’ю BBC.

Цукерберг додав, що нині кампанії з дезінформації використовуються Росією, Іраном та в деяких випадках Китаєм. На його думку, країни будуть й далі намагатися використовувати ці кампанії з поширення фейків через Facebook, аби впливати, зокрема, й на вибори.

"Країни й далі намагатимуться втрутитися. Ми ще побачимо це явище. Проте, ми багато чого навчилися з 2016 року, і я впевнений, що ми зможемо захистити чесність наступних виборів", - сказав Цукерберг.