У країнах Балтії понад 3,2 тисячі осіб вилікувалися від коронавірусу

У балтійських країнах кількість зафіксованих випадків COVID-19 зросла до 4418 осіб. Найбільша в регіоні кількість інфікованих - в Естонії.

Про це повідомляє Департамент здоров'я країни.

За його даними, в республіці інфіковано 1800 осіб. За останню добу виявлено 6 нових випадків зараження. Відновилася тенденція на зменшення кількості людей, які потребують стаціонарного лікування, тепер це 37 пацієнтів, 2 з них перебувають на контрольованому диханні. Одужали 1488 осіб.

У Литві, за даними Міністерства охорони здоров'я, за середу COVID-19 було підтверджено ще у 16 осіб, загалом в країні 1593 інфікованих. Одужали 1049 осіб.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулий день було виявлено 9 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1025. Госпіталізовано 24 пацієнтів, з них двоє - з важким перебігом захворювання. За минулу добу один пацієнт помер, загалом за період пандемії - 22 летальні випадки. Одужали 694 особи.

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Як повідомляв Укрінформ, з 15 травня в країнах Балтії були зняті внутрішні обмеження на пересування транспорту. З 18 травня в Естонії і Литві режим карантину було дещо пом'якшено.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 104 952, з них 329 997 летальних, одужали 2 034 790 осіб.

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