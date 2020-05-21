У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 317 тисяч

За минулу добу в Російській Федерації зафіксували 8847 нових випадків зараження коронавірусом, загалом у країні 317 107 інфікованих.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з цими даними, найбільше хворих за добу було зареєстровано в Москві (+3746 осіб), Московській області (+384), Дагестані (+223), Санкт-Петербурзі (+181), Нижньогородській (+119) і Тульській (+106 ) областях, а також Краснодарському краї (+104).

За минулий день померли ще 127 пацієнтів з COVID-19. Загалом з початку поширення коронавірусу в Росії померли 3095 пацієнтів.

Кількість людей, які одужали, зросла до 92 630 осіб (+7281 осіб за минулу добу).

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 100 895, з них 329 895 летальних, одужали 2 033 488 осіб.