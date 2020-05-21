У Франції від COVID-19 одужали понад 63,3 тисячі осіб

У Франції станом на 20 травня кількість інфікованих коронавірусом становить майже 144 тисячі. За добу померли 102 особи.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 143 845 випадків інфікування коронавірусом; 28 132 людини померли від COVID-19; 1 794 пацієнти залишаються в реанімації у важкому стані; 63 354 особи виписані з лікарень після одужання.

За попередню добу зафіксовано 418 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 102 летальних випадки від COVID-19; госпіталізовано 432 пацієнти; 823 людини одужали та виписані з лікарень.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Але на відстань більше 100 км від домівок усе ще необхідно заповнювати спеціальну форму із зазначенням мети подорожі.

Дозволено відвідування 290 пляжів, озер, є доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких обов'язкове у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У більшості регіонів мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Релігійні церемонії можуть бути дозволені на початку червня.

Рішення про відкриття ресторанів і барів також розглядатиметься у червні.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est