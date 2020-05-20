У світі за добу - рекордні 106 тисяч нових випадків коронавірусу

Протягом останніх 24 годин у світі було зареєстровано рекордне число нових випадків зараження коронавірусною інфекцією — 106 000.

Про це у Twitter повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Перед нами лежить ще довгий шлях до подолання пандемії COVID19. Протягом останніх 24 годин ВООЗ було зареєстровано 106 000 нових випадків хвороби - найбільша кількість за один день з початку спалаху. Майже дві третини цих випадків було зареєстровано лише у чотирьох країнах", - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Читайте також: В Іспанії четвертий день поспіль добова смертність від коронавірусу не перевищує 100

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 039 529, з них 326 893 випадків летальні, одужало 1 994 015 осіб.