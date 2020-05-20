Французькі військові почали випробування швидкого тесту на коронавірус

У Міністерстві збройних сил Франції розпочали випробування нового тесту на виявлення коронавірусу за проєктом ЕasyCoV, який може показувати результат вже за 30 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на оборонне відомство країни.

«Система EasyCoV використовує відібрану слину для виявлення коронавірусу. Тестування є дуже простим та дозволяє виявити менш ніж за годину, чи особа є носієм вірусу», - розповіли у міністерстві.

Випробування нового методу тестування проводитимуть Генеральний директорат озброєння та Агентство оборонних інновацій Міністерства збройних сил спільно із розробниками EasyCoV – групою дослідників Sys2Diag та PME SkillCell.

Проєкт отримав фінансування в обсязі 437 тис. євро.

Сутність методу полягає у тому, що з язика пацієнта береться слина, яку поміщають у герметичну трубку. Вона містить спеціальні реактиви, які нагрівають матеріал до температури у 65 градусів упродовж 30 хвилин. Якщо слина містить коронавірус, то реактиві набувають певного кольору.

Нині до клінічних досліджень нового тесту залучено 180 пацієнтів.

У військовому відомстві упевнені, що після завершення випробувань перші 10 тис. тестів можна буде виробити вже за три тижні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 010 113, з них 325 332 летальні, одужали 1 975 978 осіб.