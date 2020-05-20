В Індії вирує потужний циклон
Про це повідомляє The Times Of India.
"Надзвичайно потужний циклон "Амфан" вразив штат Західна Бенгалія в середу о 2:30 ночі між Дігою та островом Хатія у Бангладеш, спричинивши сильний дощ та швидкісні вітри, що залишили після себе руйнування", - йдеться у повідомленні.
За оцінками місцевої влади, до вечора штормовий вітер досягне Калькутти, столиці штату Західна Бенгалія. При цьому швидкість вітру, ймовірно, досягне 110−120 км/год.
West Bengal: Streets in Kolkata waterlogged, trees uprooted and houses damaged due to strong winds and heavy rain as #Amphan crossed West Bengal-Bangladesh coast between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) across Sunderbans, between 1530 and 1730 hrs today. pic.twitter.com/obYlwiW9TO— ANI (@ANI) May 20, 2020
Згідно з прогнозом метеорологічної служби Індії, підвищення рівня води унаслідок шторму може перевищити п’ять метрів.
Циклон Амфан виник у Бенгальській затоці між Індією та Бангладеш. Шторм уже називають найпотужнішим з 1999 року.
Раніше Індія та Бангладеш здійснили евакуацію понад двох мільйонів своїх громадян у зв’язку з насуванням потужного тропічного циклону "Амфан".
Індійські метеорологи заявляють, що стихія спровокує у прибережних районах вітри швидкістю 175-195 кілометрів на годину. Цей циклон може стати найпотужнішим штормом в Індійському океані протягом останніх років.
Фото: ians.in