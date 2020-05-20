В Індії вирує потужний циклон

Циклон Амфан з максимальною швидкістю вітру 195 км/год вразив у ніч проти середи штат Західна Бенгалія, недалеко від кордону Індії з Бангладеш.

Про це повідомляє The Times Of India.

"Надзвичайно потужний циклон "Амфан" вразив штат Західна Бенгалія в середу о 2:30 ночі між Дігою та островом Хатія у Бангладеш, спричинивши сильний дощ та швидкісні вітри, що залишили після себе руйнування", - йдеться у повідомленні.

За оцінками місцевої влади, до вечора штормовий вітер досягне Калькутти, столиці штату Західна Бенгалія. При цьому швидкість вітру, ймовірно, досягне 110−120 км/год.

West Bengal: Streets in Kolkata waterlogged, trees uprooted and houses damaged due to strong winds and heavy rain as #Amphan crossed West Bengal-Bangladesh coast between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) across Sunderbans, between 1530 and 1730 hrs today. pic.twitter.com/obYlwiW9TO — ANI (@ANI) May 20, 2020

Згідно з прогнозом метеорологічної служби Індії, підвищення рівня води унаслідок шторму може перевищити п’ять метрів.

Циклон Амфан виник у Бенгальській затоці між Індією та Бангладеш. Шторм уже називають найпотужнішим з 1999 року.

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Раніше Індія та Бангладеш здійснили евакуацію понад двох мільйонів своїх громадян у зв’язку з насуванням потужного тропічного циклону "Амфан".

Індійські метеорологи заявляють, що стихія спровокує у прибережних районах вітри швидкістю 175-195 кілометрів на годину. Цей циклон може стати найпотужнішим штормом в Індійському океані протягом останніх років.

Фото: ians.in