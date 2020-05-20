У Білорусі виявили майже 32,5 тисячі випадків COVID-19

У Білорусі на сьогодні зареєстровано 32 426 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"У Білорусі на 20 травня 32 426 випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, приріст за останню добу становив 918 випадків. Причому в Білорусі вже два тижні приріст становить більш як 900 інфікованих за день.

За весь період поширення інфекції на території країни померло 179 пацієнтів. При цьому одужали і виписані 11 415 пацієнтів.

Всього в Білорусі проведено 387 673 тести на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 010 113, з них 325 332 летальні, одужали 1 975 978 осіб.

Фото: TUT.by