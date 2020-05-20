Президента Румунії оштрафували за критику щодо угорської автономії

Національна рада з питань боротьби з дискримінацією Румунії (CNCD) оштрафувала президента Клауса Йоганніса на 5000 леїв (понад 1000 євро) за заяви, пов'язані з автономією Секейського краю, де проживає угорська меншина.

Про це повідомляє Romania-Insider.com.

Як наголосили у CNCD у середу, заява Йоганніса "є актом дискримінації та порушує право на гідність на основі етнічної приналежності/національності".

Адміністрація президента Румунії заявила, що рішення CNCD є "глибоко політичним", і Йоганніс оскаржить його в суді.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії.

Ініціатором законопроєкту виступив Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).

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Уряд Румунії виступив проти ухвалення законодавчого акта. Депутати адміністративної комісії винесли негативний висновок щодо законопроєкту.

Після цього Йоганніс звинуватив Соціал-демократичну партію у змові з партією угорської нацменшини UDMR, і у тому, що вони хочуть "віддати Трансильванію Угорщині".