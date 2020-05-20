Президента Румунії оштрафували за критику щодо угорської автономії
Про це повідомляє Romania-Insider.com.
Як наголосили у CNCD у середу, заява Йоганніса "є актом дискримінації та порушує право на гідність на основі етнічної приналежності/національності".
Адміністрація президента Румунії заявила, що рішення CNCD є "глибоко політичним", і Йоганніс оскаржить його в суді.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії.
Ініціатором законопроєкту виступив Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).
Уряд Румунії виступив проти ухвалення законодавчого акта. Депутати адміністративної комісії винесли негативний висновок щодо законопроєкту.
Після цього Йоганніс звинуватив Соціал-демократичну партію у змові з партією угорської нацменшини UDMR, і у тому, що вони хочуть "віддати Трансильванію Угорщині".