У Франції кількість летальних випадків від COVID-19 перевищила 28 тисяч

У Франції кількість інфікованих на коронавірус становить більше 143 тисяч, за добу померло 140 людей.

Таке дані Національного агентства громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 143 427 випадків інфікування коронавірусом; 28 022 людей померли від COVID-19; 1 894 пацієнти залишаються в реанімації у важкому стані; 62 563 особи виписано з лікарень після одужання.

За попередню добу зафіксовано 524 нових випадки інфікування коронавірусом; сталося 140 летальних випадків від COVID-19; госпіталізовано 506 пацієнтів; 882 людини одужали та виписані з лікарень.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби отримають результати вірологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Але на відстань більше 100 км від домівок все ще необхідно заповнювати спеціальну форму із вказанням мети подорожі. Окрім цього, дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У деяких регіонах мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

Публічні зібрання обмежені до 10 осіб. У церемонії поховань можуть взяти участь до 20 людей.

Релігійні церемонії можуть бути дозволені на початку червня. Рішення про відкриття ресторанів і барів також розглядатиметься у червні.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.