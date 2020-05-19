У Британії померли понад 35 тисяч пацієнтів із коронавірусом

У Британії кількість померлих від коронавірусу станом на вечір 19 травня становить 35 341 особа.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, зросла кількість загиблих за добу: сьогодні зареєстрували 545 нових смертей, тоді як 17 і 18 травня було зафіксовано 170 і 160 летальних випадків відповідно.

Загалом у Британії зареєстровано 248 818 випадків коронавірусу, з них 2 412 - сьогодні.

Станом на ранок 19 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 924 208, з них 320 808 летальних, одужали 1 928 313 людей.

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