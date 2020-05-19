У Нідерландах за добу - 21 смерть від коронавірусу

У Нідерландах станом на 19 травня кількість хворих на коронавірус зросла до 44 249 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 21 особа померла, виявлено 108 нових хворих. Загалом у країні 44 249 хворих, 5 715 осіб померли”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня поновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

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З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 осіб, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.