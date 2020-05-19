У Білорусі зростає кількість заражень коронавірусом, за добу – 936 випадків

У Білорусі зареєстровано 31 508 випадків хвороби коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі 31 508 випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Кількість нових випадків за останню добу становить 936.

Зазначається, що за весь період поширення інфекції на території країни померло 175 пацієнтів. При цьому одужали і виписані 10 620 пацієнтів.

Всього в Білорусі проведено 375 076 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому кількість померлих з коронавірусом - 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1 908 065.

Фото: TUT.BY