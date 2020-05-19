Коронавірус у Франції за добу забрав 131 життя

У Франції госпіталізованими через COVID-19 залишаються майже 20 тис. пацієнтів.

Про це засвідчили дані за 18 травня Міністерства солідарності та охорони здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції 28 239 людей померли; 1 998 пацієнтів залишаються в реанімації у важкому стані; 61 728 осіб виписано з лікарень після одужання.

Повідомляється, що за попередню добу зафіксовано 345 нових випадків інфікування коронавірусом; 131 летальний випадок від COVID-19; госпіталізовано 38 пацієнти; 375 людей одужали та виписані з лікарень.

Профільне відомство повідомило, що за вимогами національної стратегії виходу з карантину, віднині усі громадяни, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

За даними Worldometer, усього у Франції зареєстровано 179 927 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est