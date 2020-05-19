Apple нагадала, що після теракту на базі ВМС у Флориді допомогала ФБР

Apple назвала заяви генпрокурора США Вільяма Барра про застосування подвійних стандартів компанією при наданні допомоги в розслідуванні злочинів і терактів «фальшивими твердженнями».

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Apple Insider.

«Фальшиві твердження щодо нашої компанії є приводом для послаблення шифрування та інших заходів безпеки, що захищають мільйони користувачів та нашу національну безпеку», - йдеться у заяві.

В Apple також додали, що компанія не зберігає паролі клієнтів і не має можливості розблокувати пристрої, які захищені паролем.

«У центрах обробки даних ми працюємо з надійним захистом пристроїв та програмного забезпечення для захисту інформації та забезпечення відсутності лазівок у наших системах», - заявили у компанії.

Apple також наголосила, що вже через кілька годин після теракту на базі ВМС у Флориді у грудні компанія допомагала ФБР у розслідуванні.

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Як повідомлялося, 18 травня генеральний прокурор США Вільям Барр звинуватив компанію Apple у застосуванні подвійних стандартів та заявив, що вона має співпрацювати з правоохоронними органами США й розкривати особисті дані користувачів для розслідування злочинів і терактів. Він обґрунтував свої звинувачення тим, що Apple відмовила уряду США у розкритті інформації з двох iPhone офіцера ВПС Саудівської Аравії, який минулого грудня вбив кількох американських військових на базі ВМС у Флориді. Лише зараз технічні фахівці у США без допомоги Apple змогли зламати доступ до цих телефонів, що виявило зв'язок саудівця з Аль-Каїдою