У Нідерландах - понад 44,1 тисячі заражених коронавірусом

У Нідерландах, станом на 18 травня 2020, кількість хворих зросла до 44 141.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 14 людей померло, виявлено 146 нових хворий. Загалом (у країні - ред.) 44 141 хворий і 5 694 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, йдеться про контактні професії.

Наприклад, масажисти зобов'язані працювати за попередньою домовленістю, щоб бути певними, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу.

Крім того, дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. В ресторанах та кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт відновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальні, одужало 1 864 266 осіб.

Фото: АА