Маас не виключає, що німці зможуть провести відпустки за кордоном
Про це він заявив перед початком відеоконференції голів МЗС низки європейських країн, яка пройде 18 травня вдень, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Відпустка цього року буде не такою, якою була в минулому", - заявив Маас у ранковій програмі на телеканалі ZDF.
Але міністр "дуже сподівається", що літні канікули в інших європейських країнах будуть усе ж можливі, що буде принаймні "відчуття відпустки". Наразі, за його словами, спостерігаються "позитивні зрушення", і деякі країни вже оголосили про те, що прийматимуть відпочивальників з червня-липня, зазначив Маас.
Він виступає за те, щоб карантинні обмеження залишалися для громадян третіх країн і були зняті для подорожуючих у межах ЄС.
Міністр водночас нагадав, що пандемія коронавірусу ще не подолана, що у випадку зростання кількості інфікувань заходи безпеки повинні бути посилені знову.
Берлін запросив до відеоконференції Іспанію, Італію, Австрію, Грецію, Хорватію, Португалію, Мальту, Словенію, Кіпр та Болгарію – країни, популярні серед німецьких відпочивальників.
Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.
Фото: dpa