Маас не виключає, що німці зможуть провести відпустки за кордоном

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає, що німці все ж зможуть провести літню відпустку за кордоном, хоча вона буде виглядати й не так, як звичайно.

Про це він заявив перед початком відеоконференції голів МЗС низки європейських країн, яка пройде 18 травня вдень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відпустка цього року буде не такою, якою була в минулому", - заявив Маас у ранковій програмі на телеканалі ZDF.

Але міністр "дуже сподівається", що літні канікули в інших європейських країнах будуть усе ж можливі, що буде принаймні "відчуття відпустки". Наразі, за його словами, спостерігаються "позитивні зрушення", і деякі країни вже оголосили про те, що прийматимуть відпочивальників з червня-липня, зазначив Маас.

Він виступає за те, щоб карантинні обмеження залишалися для громадян третіх країн і були зняті для подорожуючих у межах ЄС.

Міністр водночас нагадав, що пандемія коронавірусу ще не подолана, що у випадку зростання кількості інфікувань заходи безпеки повинні бути посилені знову.

Берлін запросив до відеоконференції Іспанію, Італію, Австрію, Грецію, Хорватію, Португалію, Мальту, Словенію, Кіпр та Болгарію – країни, популярні серед німецьких відпочивальників.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.

Фото: dpa