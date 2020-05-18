У країнах Балтії зареєстрували 4340 випадків COVID-19

Кількість випадків коронавірусу у країнах Балтії збільшилася до 4340 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на профільні відомства цих країн.

Найбільше інфікованих в Естонії - за даними Департаменту здоров'я, в республіці інфіковано 1784 людини. За останню добу виявлено 10 нових випадків зараження. Стаціонарного лікування потребують 43 пацієнти, 4 з них перебувають на контрольованому диханні. Визнані здоровими 1443 людини.

За інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я Литви, за неділю COVID-19 підтверджено ще у 6 осіб, а всього у країні1547 інфікованих. Одужали 997 осіб.

У Латвії, за даними Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулий день був виявлений 1 новий випадок коронавірусу, загальна квлькість інфікованих досягла 1009. Госпіталізовано 25 пацієнтів, з них троє - з тяжким перебігом захворювання. Одужали 662 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, з 15 травня Латвія, Литва та Естонія відкрили внутрішні кордони для своїх громадян і осіб, які мають право на перебування в них, знявши обмеження на пересування транспорту. Пізніше до них приєдналася Фінляндія. З 18 травня в Естонії скасовано режим надзвичайного стану і введено режим надзвичайної ситуації.

З понеділка в Литві настав черговий етап пом'якшення карантину - відкриваються дитячі садки, кафе і ресторани можуть приймати клієнтів в приміщенні, відкриваються спортклуби.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4805186, з них 316730 летальних, одужали 1860136 осіб.