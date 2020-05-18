У Білорусі підтвердили вже понад 30 тисяч випадків COVID-19

У Білорусі вже зареєстровано 30 572 випадки захворювання коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by.

"За даними Міністерства охорони здоров'я, на 18 травня (в Білорусі - ред.) зареєстровано 30 572 людини з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Кількість нових випадків за останню добу становить 922.

Повідомляється, що за весь період поширення інфекції на території країни помер 171 пацієнт. При цьому одужали й виписані 10 130 пацієнтів.

Загалом у Білорусі проведено 364 319 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 18 травня у світі зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них понад 316 тисяч - летальні.

Фото: TUT.BY