Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 290 тисяч

За минулу добу в Росії зареєстровано 8 916 нових випадків зараження коронавірусом, загалом інфікованих у країні - 290 258 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків зараження було виявлено в Москві - 3 238 (загалом - 146 062), у Підмосков'ї - 921, у Петербурзі - 425, у Нижньогородській області - 279 нових епізодів.

За минулу добу померли ще 91 пацієнт з COVID-19, а загалом - 2 718 осіб.

Одужали 70 028 осіб (+2 836 осіб за останню добу).

За даними Worldometer, станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. При цьому кількість померлих з коронавірусом - 316 730. А кількість пацієнтів, які одужали, - 1 860 136.

Раніше, у неділю, за загальною кількістю випадків COVID-19 Російська Федерація вийшла на друге місце в світі як за лічильником Університету Джона Гопкінса, так і за Worldometer.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США.

Дані за Worldometer і лічильником Університету Джона Гопкінса дещо відрізняються: за Worldometer у першій трійці антирейтингу, крім РФ, - США (1,528 млн.) та Іспанія (3 місце - 277,7 тис.); за даними Університету Гопкінса - США (1,487 млн.) і Велика Британія (3 - 245 тис.). Однак її в останні дні наздоганяє Бразилія (241 тис.) з великим щоденним приростом.