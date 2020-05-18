У відповідь на критику Обами Трамп назвав свого попередника "некомпетентним"
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Трампа
«Подивіться, він був некомпетентним президентом. Це все, що я можу сказати. Жахливо некомпетентним», - зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про вчорашні критичні коментарі Обами.
У неділю попередній американський президент США Обама розкритикував те, як адміністрація Трампа справляється з епідемією коронавірусу в США. Варто зауважити при цьому, що в Білому домі діє негласне правило – попередні президенти не критикують публічно своїх наступників.
Станом на 18 травня у Сполучених Штатах, найбільше враженій COVID-19 країні світу, загалом зафіксовано понад 1,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, із яких більше 90 тисяч – летальні.
У світі станом на ранок 18 травня зафіксовано 4 801 875 випадків коронавірусної хвороби, 1 858 170 осіб одужали від недуги, 316 671 померли.