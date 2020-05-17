Нідерланди забракували 9 мільйонів захисник масок з Китаю

Влада Нідерландів за останні тижні закупила 47,2 мільйона медичних масок, але через низьку якість не використовуватиме за призначенням 9 мільйонів з них.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я королівства, передає NOS.

Більшість масок закупили з Китаю, але після досліджень понад 5 мільйонів остаточно визнали такими, що не підходять. У більшості з випадків були дефекти у фільтрі.

Спеціалісти також забракували ще 3,9 мільйона масок, але від них не відмовляються остаточно, а перевіряють, чи можна їх використовувати поза системою охорони здоров’я.

У відомстві додали, що в разі визнання масок дефектними, їхню вартість вимагають компенсувати у постачальника. Водночас у МОЗ не розповіли, чи вдалося вже повернути якісь гроші з Китаю.

Як раніше повідомляло агентство, у Нідерландах продовжили заборону на в'їзд громадянам третіх країн до 15 червня.