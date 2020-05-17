У Нідерландах забракували понад 5 мільйонів захисних масок з Китаю
Укрінформ
У Нідерландах після тестування було остаточно відхилено понад п'ять мільйонів масок через неналежну якість.
Про це повідомляє NOS.
"Більшість захисних масок з Китаю. Понад п'ять мільйонів з них були остаточно відхилені після тесту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у більшості випадків було виявлено дефекти у фільтрах захисних масок.
Як повідомляв Укрінформ, у березні в Нідерландах з лікарень було відкликано китайські медичні маски. Тоді з 1,3 мільйона так званих масок стандарту FFP2 було відкликано 600 тисяч.
Використовуючи такі маски під час лікування пацієнтів з коронавірусом, медики наражаються на небезпеку, адже маски погано прилягають до обличчя та мають неякісні фільтри.
Фото: ANP