У Нідерландах забракували понад 5 мільйонів захисних масок з Китаю

У Нідерландах після тестування було остаточно відхилено понад п'ять мільйонів масок через неналежну якість.

Про це повідомляє NOS.

"Більшість захисних масок з Китаю. Понад п'ять мільйонів з них були остаточно відхилені після тесту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості випадків було виявлено дефекти у фільтрах захисних масок.

Як повідомляв Укрінформ, у березні в Нідерландах з лікарень було відкликано китайські медичні маски. Тоді з 1,3 мільйона так званих масок стандарту FFP2 було відкликано 600 тисяч.

Використовуючи такі маски під час лікування пацієнтів з коронавірусом, медики наражаються на небезпеку, адже маски погано прилягають до обличчя та мають неякісні фільтри.

Фото: ANP