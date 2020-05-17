У Нідерландах за добу 125 інфікованих коронавірусом, померли – 10

У Нідерландах за добу виявлено 125 нових хворих на COVID-19, 10 людей померли.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 10 людей померли, виявлено 125 нових хворих. Загалом у країні 43 995 хворих, 5 680 людей померли”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня відновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.