У Білорусі – майже тисяча нових випадків коронавірусу за добу
Про це повідомляє TUT.BY.
"Зареєстровано 29 тис. 650 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (плюс 969 осіб за добу). З 6 травня у Білорусі щоденний приріст становить понад 900 осіб", - йдеться у повідомленні.
Всього проведено 350 тис. 515 тестів.
За весь період поширення інфекції на території країни померли 165 пацієнтів (5 за добу).
Заступник міністра охорони здоров'я Олена Богдан раніше заявила, що в Білорусі крива захворюваності поступово вирівнюється. Пік, судячи зі статистики, ще не пройдений. Раніше міністр охорони здоров'я Володимир Каранік повідомив, що захворюваність COVID-19 знижується в деяких районах Мінської і Вітебської областей. У більшості пацієнтів в Білорусі інфекція протікає у легкій формі, але у 15-20% є ускладнення у вигляді пневмонії.
Як повідомлялося, у світі станом на 17 травня зафіксовано 4 748 753 випадків коронавіруса. Померло - 313 781, одужало - 1 829 866 пацієнтів.
Фото: TUT.BY