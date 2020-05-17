У Білорусі – майже тисяча нових випадків коронавірусу за добу

У Білорусі за останні 24 години виявлено 969 осіб з позитивним тестом на COVID-19.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Зареєстровано 29 тис. 650 осіб з позитивним тестом на COVID-19 (плюс 969 осіб за добу). З 6 травня у Білорусі щоденний приріст становить понад 900 осіб", - йдеться у повідомленні.

Всього проведено 350 тис. 515 тестів.

За весь період поширення інфекції на території країни померли 165 пацієнтів (5 за добу).

Заступник міністра охорони здоров'я Олена Богдан раніше заявила, що в Білорусі крива захворюваності поступово вирівнюється. Пік, судячи зі статистики, ще не пройдений. Раніше міністр охорони здоров'я Володимир Каранік повідомив, що захворюваність COVID-19 знижується в деяких районах Мінської і Вітебської областей. У більшості пацієнтів в Білорусі інфекція протікає у легкій формі, але у 15-20% є ускладнення у вигляді пневмонії.

Як повідомлялося, у світі станом на 17 травня зафіксовано 4 748 753 випадків коронавіруса. Померло - 313 781, одужало - 1 829 866 пацієнтів.

Фото: TUT.BY